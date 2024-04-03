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Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий

Общество, 17:36 03 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 вакансий на 36 рабочих мест представят в Тюмени 4 апреля. Ярмарка вакансий начнется в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36/3) в 11 часов, сообщает департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Свои предложения представят такие работодатели, как УМВД РФ по Тюменской области, отдел вневедомственной охраны по Тюмени, сибирский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Свердловской ЖД, межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области, агентства недвижимости "Этажи" и "Сова", провайдер цифровых услуг и сервисов "Ростелеком".

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# вакансии , занятость населения

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