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Активисты "Молодой гвардии" проведут патриотический субботник на Текутьевском кладбище

Общество, 14:07 03 апреля 2024

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

Активисты регионального отделения "Молодой гвардии" приберутся на могилах солдат Великой Отечественной войны на Текутьевском кладбище 9 апреля.

Об этом рассказал руководитель патриотической кампании "Мы помним!" 2024 года, заместитель руководителя регионального отделения "Молодой гвардии" Егор Солодкий.

"Нам всем хорошо знакомы фамилии Маресьева, Кожедуба и Матросова. Это, бесспорно, знаменитые герои Великой Отечественной войны. Но есть еще сотни тысяч героев, имена которых не так известны. Это Дмитрий Козлов, Константин Барш и многие другие. Они похоронены на Текутьевском кладбище в Тюмени. В наших силах навести порядок на месте их захоронения, возложить цветы, рассказать их историю подрастающему поколению", — сказал Егор Солодкий.

Следить за расписанием событий патриотической кампании "Мы помним!" можно будет в сообществе "Молодой гвардии" во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , Молодая гвардия , патриотизм

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