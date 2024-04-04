Тюменцы могут купить семена и удобрения в любом почтовом отделении

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 450 видов семян овощных и цветочных культур, посевного лука, удобрения и средства защиты садовых и огородных растений поступили в почтовые отделения Тюменской области.

В преддверии весенне-летнего сезона посадок тюменцы могут обратиться в ближайшее почтовое отделение или заказать их у почтальонов с доставкой на дом, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

У жителей Тюменской области очень популярны семена, представленные компанией под собственным брендом "Почтовая марка". За год количество купленных жителями региона пакетов семян этой марки выросло в два раза. Приобрести их можно в почтовых отделениях круглый год.

Семена и посадочные материалы, которые есть в отделениях почты, подходят для нашего региона, утверждает директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

"Мы получаем их от ведущих отечественных центров селекции и семеноводства, они прошли отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков, а также в Россельхознадзоре. Стоит отметить, что это качество, доступное каждому: садово-огородная продукция доступна городским и сельским жителям области", - отметил он.

Семена, луковичные растения, саженцы, инструменты для сада можно приобрести у почтальонов либо заказать и оплатить онлайн на торговой площадке Почты России market.pochta.ru. Все заказы будут доставлены в выбранное получателем почтовое отделение.