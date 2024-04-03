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Тюменским бойцам вручили символ Ялуторовского района

Общество, 17:47 03 апреля 2024

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Символ Ялуторовского района - куклу Ярославу - доставили бойцам саперного полка в рамках гуманитарной помощи из Тюменской области в зону спецоперации. Оберег заряжен на удачу и только на победу.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

"Выражаем благодарность за помощь, оказываемую саперному полку, личному составу. Вся ваша помощь помогает нам в достижении победы", - сказал один из бойцов.

Видео: Telegram-канал главы муниципалитета Андрея Гильгенберга

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# бойцы , СВО , Ялуторовский район

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