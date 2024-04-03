Омбудсмены и подростки обсудили вопрос о создании семьи на практикуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследовательский практикум "Подростки - о создании семьи" прошел на XXII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка 3 апреля. Площадкой проведения стал Дворец культуры "Нефтяник".

Уполномоченных и подростков разделили на группы и распределили на пяти площадках, где с ними работали модераторы с помощью разных инструментов: упражнения "Тройки" и Джеффа, мозговой штурм, интервью, фасилитация.

"Мы добавили практики и инструменты, используя которые можно получать некие доказательства или выводы при принятии тех или иных решений. Так, упражнение Джеффа - это работа со спорными высказываниями. Участники процесса высказывали свою позицию относительно утверждений, затем резюмировали и приходили к пониманию, соотносится ли их представление о том, во сколько лет нужно создавать семью или о том, сколько детей должно быть", - рассказала модератор, менеджер по работе с талантливыми школьниками и молодежью проектного офиса "Новое движение" Тюменского госуниверситета Ольга Дежурко.

По ее словам, уполномоченные в качестве участников были активно включены в работу, чувствовалась их заинтересованность.

Эксперт по выстраиванию внутренних коммуникаций в команде Светлана Спехова знакомила участников своей площадки с таким инструментом, как интервью. Уполномоченные и подростки на практике задавали вопросы про семью, семейную стратегию, анализировали информацию, думали, как они могут применить это в своей работе.

"Важны и подготовка к интервью, и заключение. Омбудсмены быстро включились в работу, задавали вопросы. Они готовы получать новые знания, чтобы применять их в своих регионах", - сказала Светлана Сухова.

К работе со спорными утверждениями участников привлекла тренер, психотерапевт Ирина Осницкая. У членов ее группы были утверждения, не имеющие однозначного ответа, и три таблички: "Да", "Нет" и "Не знаю".

"Свое мнение участники могли выразить, подойдя к определенной табличке. Нельзя оспаривать мнение других, нужно просто выслушать позицию другого или высказывать свою. Также можно поменять позицию, если мнение других людей вас убедило. Это нельзя назвать игрой. Это упражнение, нацеленное на результат, тренировку умения слушать и слышать, быть гибким, способности менять свою точку зрения. Мне оно нравится, потому что позволяет объединять людей разных возрастов на площадке", - поделилась Ирина Осницкая.

В завершение все участники вернулись в общий зал, где поделились впечатлениями от работы на каждой площадке. Такие встречи нужно практиковать чаще в субъектах, отметил уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик, тогда появляется возможность быстрее реагировать.

"Был поставлен ряд вопросов, чтобы определить, как люди относятся к институту семьи. Следует ли регистрировать брак, мешает ли семья свободе, построению карьеры? Нужно было разделиться на согласных и несогласных. Были интересные наблюдения. Молодежь согласилась с тем, что государство выстраивает правильную политику по сохранению традиционных семейных ценностей. Мы не должны равняться на Запад, где придумывают новые вещи и транслируют их. Наша молодежь утвердилась во мнении, что у государства есть своя семейная политика", - поделился он и добавил, что к подрастающему поколению нужно прислушиваться, чтобы принимать правильные решения.

Инна Пахомова