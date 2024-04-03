Тюменская область готова к выполнению задач по экономическому и технологическому суверенитету

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область к выполнению задач по экономическому, технологическому и финансовому суверенитету России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

"Укрепление технологического потенциала, рекорды в жилищном строительстве, развитие комфортной городской среды, внутреннего туризма, расширение бесплатной газификации. Это лишь малая часть достижений в 2023 году, о которых сегодня рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он представил ежегодный отчет о деятельности кабинета министров Федеральному Собранию. Практически по каждому пункту можно привести примеры из Тюменской области", - сказал Александр Моор.

Многое в регионе делается благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и федерального правительства. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" реконструируют районные больницы, строят ФАПы, обновляют санитарный транспорт и оборудование. По нацпроекту "Наука и университеты" в Тюмени появится один из 17 российских кампусов мирового уровня. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов строят транспортные развязки, дороги, школы. В регионе поддерживают и помогают участникам СВО и их семьям. Тюменская область шефствует над 16 воинскими подразделениями.