Тюменские эксперты поделились опытом помощи семьям с детьми до трех лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С практиками оказания ранней помощи семьям в Тюменской области познакомили участников XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка 3 апреля. Встреча состоялась на базе детского сада № 133 Тюмени.

О том, как устроена служба ранней помощи детсада, рассказала ее руководитель Александра Белослудских.

"В службу ранней помощи обращаются семьи, имеющие детей с проблемами развития. Здесь мы проводим для них индивидуальную диагностику и определяем, как будет проходить сопровождение семьи, составляем индивидуальную программу. После чего семьи посещают наши занятия", — отметила Александра Белослудских.

Речь идет о детях в возрасте от 0 до 3 лет. Обращаются семьи с детьми, имеющими проблемы разного характера. Это могут быть сложности с коммуникацией, двигательным развитием, генетические нарушения.

Участники съезда увидели, в каких условиях проводят занятия учитель-дефектолог и педагог-психолог службы ранней помощи. Одна из практик по сенсорной интеграции проводится в так называемом "Доме совы" — специально оборудованном кабинете. Второе занятие основано на системе Монтессори.

Александра Белослудских подчеркивает, что в системе образования Тюмени служба ранней помощи — новое направление. В регионе есть НКО, которые занимаются ранней помощью, есть областной центр реабилитации инвалидов, но все это сфера соцразвития.

"Уникальность нашего проекта в том, что мы находимся на базе детского сада, то есть в системе образования. И не обычного, а коррекционного сада. Приходят дети, которые имеют какие-то особенности. Они впоследствии и идут в наш детский сад. На занятиях учатся вести себя, коммуницировать, взаимодействовать. Весь смысл ранней службы в том, что чем эффективнее мы сможем компенсировать ребенка до трех лет, тем лучшей будет ситуация на выходе. Не сделаем абсолютно здоровыми, но изменим отношение родителей к возможностям своего ребенка", — отметила Александра Белослудских, добавив, что с 2023 года помощь в службе ранней помощи детсада № 133 получили более сотни семей.

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка проходит в Тюмени 3 и 4 апреля. Среди ключевых тем съезда — улучшение жилищных условий семей, поддержка семей в кризисной ситуации, реабилитация родителей с алко- и наркозависимостью, практики разрешения семейных споров.

Влада Нерадовская