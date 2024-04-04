4 тыс. 716 заявок поступило на областную "Студенческую весну" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 716 заявок получили организаторы XXIX Областной студенческой весны, которая проходит в Тюмени с 1 по 15 апреля. Большинство из них поступило на "Танцевальное" направление — 1 тыс. 334 от общего количества.

На "Музыкальное" отправили 642 заявки, на "Театральное" — 582. Среди неконцертных направлений: "Медиа" — 81, "АРТ" — 72 и "Интеллектуальные игры" — 45.

Свои номера покажут ребята из Тюмени, Тобольска и Ишима. Также интерес к фестивалю проявила рабочая молодежь.

"Каждый год мы получаем заявки от творческих ребят, готовых показать свои способности на площадках города. Уверена, участие в "Студенческой весне" поможет молодым людям сделать первый шаг в большой мир творчества. А тем, кто уже принимал участие — получить новые возможности для реализации", — рассказала исполнительный директор XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

На площадках события запланированы мастер-классы, лекции и различные мероприятия. Подробная афиша событий представлена на официальном сайте.

Отметим, что 5 апреля в рамках Студвесны на Цветном бульваре состоится "Здоровый фестиваль". С 16 часов тюменцы смогут поучаствовать в интерактивах: ответить на вопросы викторины, измерить параметры здоровья, попробовать стрельбу из лука и увидеть выступления участников фестиваля.