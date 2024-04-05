Рослесхоз: Тюменская область готова к пожароопасному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова к пожароопасному сезону. Рослесхоз оценил степень готовности региона к природным пожарам по нескольким параметрам

"Для борьбы с природными пожарами в Тюменской области в 2024 году сформирована группировка сил и средств в составе порядка 2700 человек, свыше 1200 единиц техники. Закуплены новая лесопожарная техника, противопожарное оборудование и инвентарь, укомплектованы штаты лесопожарных формирований", - сообщает инфоцентр регионального правительства.

Для предупреждения возгораний расширяется сеть видеомониторинга и увеличена протяженность маршрутов наземного и авиационного патрулирования лесов. За информацию о поджигателе в Тюменской области предусмотрено вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Тем, кто поможет задержать виновника, выплатят 50 тыс. рублей.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории Тюменской области с 5 апреля 2024 года. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор.