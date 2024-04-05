Новые аттракционы для детей и любителей экстрима запустят на Цветном бульваре в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два новых аттракциона — семейный аттракцион "Пожарная команда" и "Башня свободного падения" — смонтируют и запустят на Цветном бульваре в Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в Городском парке культуры и отдыха.

"Пожарная команда" представляет из себя ряд машинок, оснащенных водяными пушками. Они едут мимо домиков, в окошках которых в хаотическом порядке загорается "огонь". Юный пожарный должен прицельной струей из водяной пушки погасить "разгорающееся пламя".

Второй аттракцион "Башня свободного падения" рассчитан уже на любителей острых ощущений. "Вначале аттракцион поднимет экстремала на 20 метров, а потом последует полет. Свободное падение обеспечит у любого человека всплеск адреналина. А затем еще один подъем и еще одно падение. И так несколько раз подряд. Захватывает дух, ведь именно за этим люди и ходят на экстремальные аттракционы", — рассказали в Городском парке культуры и отдыха.

Сроки установки точно сказать нельзя, это зависит от разных факторов, прежде всего, климатического. В Городском парке культуры и отдыха пояснили, что аттракцион "Пожарная команда" связан с использованием большого количества воды, поэтому необходима плюсовая температура. Гидравлические насосы и пневмомеханизмы "Башни свободного падения" при монтаже и испытаниях также требуют постоянной плюсовой температуры воздуха. К тому же аттракционы — очень специфичное оборудование, оно довольно капризное, требующее точной настройки. Именно поэтому Городской парк культуры и отдыха содержит штат квалифицированных специалистов, которым платит зарплату даже зимой, когда работы значительно меньше, но это позволяет не терять профессионалов.

"Впереди еще много работы: монтаж, подключение, отладка, испытание, проверка специализированной организацией и постановка на учет в Гостехнадзоре, все это требует времени", — добавили в ООО "ГПКиО".

С приходом тепла постепенно на Цветном бульваре вернут к работе аттракционы, которые по техническим ограничениям не могли эксплуатироваться зимой. Большинство из них принадлежит к экстремальной группе. На этой неделе были запущены и приняли первых посетителей "Арго", "Цепочная карусель", "Мини-кар", "Автодром" с аккумуляторными машинами. На данный момент в парке работают 15 аттракционов.

С 15 апреля каждый вторник, если он не выпадает на праздничный или выходной день, все аттракционы можно будет посетить по сниженной цене.

Инна Пахомова