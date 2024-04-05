В аварии на трассе Тюмень – Омск погибла женщина

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, произошедшего на 296-м км федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. В нем погибла женщина.

Как сообщили в региональной ГИБДД, 5 апреля около 13 часов 55 минут столкнулись Lada Priora и Volkswagen. По предварительным данным, 66-летний водитель "Лады", проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении иномарке под управлением водителя 41-летнего жителя Челябинска.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В аварии погибла пассажирка автомобиля Lada Priora 1959 года рождения. Она была жительницей дер. Савина Ишимского района. Водитель этого автомобиля получил травмы. Он доставлен в больницу. Водитель иномарки не пострадал.

Движение по федеральной автодороге не ограничено.