Тюменский ХК "Рубин" проведет два матча в Альметьевске

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Тюменский ХК "Рубин" проведет два матча в Альметьевске, где продолжится борьба с "Нефтяником" за выход в финал Кубка Петрова. Игры пройдут 6 и 7 апреля.

Первые два поединка плей-офф ВХЛ состоялись в Тюмени. Сначала "Рубин" проиграл со счетом 2:3, но на следующий день взял реванш — 4:2. Таким образом, счет серии 1-1, и на данный момент оба соперника имеют шанс на выход в финальный тур. За звание чемпиона поборется команда, которая одержит четыре победы.

Как выяснил "Вслух.ру", пятый матч серии состоится в Тюмени 10 апреля. При необходимости игры назначат 12 и 14 апреля. Параллельно борьба идет между тульским "АКМ" и "Югрой".