Жительница Ялуторовска взяла кредит для неизвестных лиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Ялуторовского района поверила телефонным незнакомцам, оформила кредит и перевела его мошенникам. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

Заявительница рассказала следователю, что ей поступил звонок от якобы оператора сотовой компании, который предложил дистанционно продлить договор на услуги сотовой связи. В разговоре с собеседником она назвала коды, поступившие ей в смс-сообщениях.

Следующий звонок был от специалиста портала госуслуг. Он сообщил о взломе ее личного кабинета и попытке мошенников оформить на нее кредит. Со слов звонившего, чтобы пресечь действия аферистов, необходимо ей самой оформить данную заявку, получить займ и перевести его на счет другого банка, который закроет данные кредитные обязательства.

Во время третьего телефонного звонка один из участников преступной схемы представился сотрудником правоохранительной структуры. Заявил, что ситуация обстоит именно так, как утверждал предыдущий ее собеседник. Злоумышленник стал угрожать уголовной ответственностью за разглашение содержания разговора с ним. Потерпевшая выполнила все продиктованные ей условия и сделала перевод заемных денег на чужой счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.