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В Тюмени пройдет фестиваль "108 минут до Космоса"

Общество, 13:07 06 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "108 минут до Космоса" пройдет в МТЦ "Космос" 12 апреля. Зрителей ожидают мастер-класс и читка пьесы.

"12 апреля Юрий Гагарин облетел Землю за 108 минут, доказав, что нет ничего невозможного. В День космонавтики мы хотим показать, что человек, совершая поступки, способен изменить не только себя, но и мир вокруг. Приходи и проведи этот день вместе с нами!" - приглашают организаторы.

Мастер-класс по созданию светильников в виде планет начнется в 19 часов. Гостям предложат создать ночник из ничего, как когда-то появилась и начала расширяться Вселенная.

Регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Читка пьесы драматурга Павла Пряжко "Мы уже здесь" начнется в 20 часов. "Четыре офисных работника застревают на Марсе из-за перебоев со связью и ведут философские беседы возле космического кулера", - описали кратко сюжет в "Космосе".

Попасть на читку можно после регистрации. Возрастное ограничение: 18+.

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# МТЦ Космос

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