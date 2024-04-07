Итоги экспедиции по местам пребывания Распутина подведут тюменские школьники

| Фото: группа Центр туризма и краеведения, Тюмень ВКонтакте | Фото: группа Центр туризма и краеведения, Тюмень ВКонтакте

Круглый стол по итогам областной краеведческой экспедиции "Околица" пройдет в Тюмени 10 апреля. Три десятка школьников посетили объекты историко-культурного наследия, связанные с пребыванием в нашем крае Григория Распутина.

В течение двух дней участники экспедиции осваивали жанр путевого очерка, побывали на экскурсиях в Тюмени и с. Покровском, поучаствовали в мастер-классе по подготовке личного снаряжения в экспедицию, сообщает центр туризма и краеведения дворца творчества и спорта "Пионер".