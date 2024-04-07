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Средняя зарплата в Тюменской области составила 70 тыс. рублей

Экономика, 14:48 07 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средняя зарплата в Тюменской области составляет 70 тыс. 132 рубля, что на 16,1% выше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат.

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область по уровню номинально начисленной зарплаты на третьем месте.

Лидирует ЯНАО, где в среднем начисляли 142 тыс. 150 рублей в месяц. В Курганской области средняя зарплата составляет 53 тыс. 235 рублей, пишет Вслух. ру.

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# зарплаты

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