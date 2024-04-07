Средняя зарплата в Тюменской области составила 70 тыс. рублей
Экономика, 14:48 07 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Средняя зарплата в Тюменской области составляет 70 тыс. 132 рубля, что на 16,1% выше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат.
Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область по уровню номинально начисленной зарплаты на третьем месте.
Лидирует ЯНАО, где в среднем начисляли 142 тыс. 150 рублей в месяц. В Курганской области средняя зарплата составляет 53 тыс. 235 рублей, пишет Вслух. ру.