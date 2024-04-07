Сообщить о незаконных надписях на фасадах могут тюменцы на городском портале

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сообщить о незаконных надписях на фасадах зданий могут горожане на портале "Тюмень — наш дом". Там есть специальный раздел "Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства".

Речь идет о надписях, которые содержат наименование наркотика, интернет-сайта на английском либо русском языках с указанием ссылки из букв латинского алфавита и цифр.

Для отправки сообщения в разделе нужно авторизоваться, подойдет учетная запись госуслуг. После того, как проблема решена, пользователь увидит фотографию с закрашенными надписями, пишет Вслух.ру.