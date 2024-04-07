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Пьяный тюменец врезался в столб на угнанном грузовике и уснул в машине ДПС

Происшествия, 17:42 07 апреля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием пьяного водителя произошла на ул. Пермякова в Тюмени. 30-летний мужчина на угнанном грузовике въехал в мачту светофора.

Показания алкотестера составили 0,64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом тюменец не имеет. Более того, после происшествия мужчина спокойно уснул в машине ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным сведениям, машину он угнал с территории организации на ул. Харьковской.

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# ДТП , пьяные водители

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