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Подготовка к паводку в Тюменской области начата заранее, сообщил Александр Моор

Общество, 18:15 07 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Подготовка к паводку в Тюменской области была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет более 12 тыс. человек.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.

"Готовы задействовать свыше 2 тыс. 600 единиц техники, 194 единиц плавсредств. Чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой, отрабатывали во время командно-штабных учений. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле", — отметил он.

О ситуации с паводком в Тюменской области Александр Моор доложил Владимиру Путину. Последний в телефонном разговоре с губернаторами Тюменской и Курганской областей отметил необходимость принятия заблаговременных мер.

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