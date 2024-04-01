Тюменцев зовут на занятие по астробиологии "Космос ближе, чем кажется!"

| Фото: vk.com/astro_tower | Фото: vk.com/astro_tower

Занятие по астробиологии "Космос ближе, чем кажется!" начнется в "Точке кипения" Тюменского технопарка (Республики 142) 14 апреля в 11 часов.

Ирина Ромащенко и Ольга Маркова из студии астрономии "Наука PROкосмос" расскажут о первых животных-покорителях космоса. Участники смогут пуститься на поиски древних микроорганизмов, живущих на Земле и по сей день. Мероприятие проводится в увлекательной научно-исследовательской форме с использованием мощных микроскопов и выводом изображения на большой экран.

Продолжительность мероприятия 2-2,5 часа. Регистрация обязательна по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+