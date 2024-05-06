История жены революционера: Аграфена Вановская о сибирской ссылке и Тюмени 1960-х годов
В одном из тюменских архивов хранится коллекция документов, рассказывающая о судьбе революционера, юриста Виктора Вановского (1867–1934). Среди официальных бумаг и переписок можно обнаружить несколько фотографий, на которых запечатлена необычайно красивая женщина. Это супруга революционера — Аграфена (Агриппина) Семёновна Вановская (1883–1967), разделившая с ним сибирскую ссылку.
Под конец жизни Аграфена Семёновна записала свои воспоминания, в которых изложила биографию супруга, однако, увы, почти ни слова не сообщила о себе. Между тем, из ряда упоминаний в краеведческой литературе можно понять, насколько это интересная, умная и смелая женщина.
Что писала Аграфена Вановская о побегах из сибирской ссылки, какой увидела Тюмень 1960-х годов, вернувшись сюда в зрелом возрасте, и как возражала против сноса одного из старинных районов города — в материале информационного агентства "Тюменская линия".
Имя Аграфены Вановской можно встретить в словаре "Деятели революционного движения в России" 1933 года. К большому сожалению, биографической справки там не найти. Составители пятого тома о социал-демократах к имени Аграфены Семёновны делают приписку: "см. Марголина", то есть, судя по всему, предлагают читателю искать справку в следующих томах под ее девичьей фамилией. Увы, издание биографического словаря, выпускаемого Всесоюзным обществом политкаторжан и ссыльнопоселенцев, было остановлено, и, по всей видимости, до буквы "М" авторы просто не дошли.
Существуют две версии, как Аграфена познакомилась с Виктором Вановским, одним из организаторов I съезда РСДРП. Одна принадлежит краеведу Виктору Копылову:
"Аграфена Семеновна с молодых лет участвовала в революционном движении. Отличалась сильной волей, высокой образованностью, владела немецким, английским и французским языками. За участие в Сормовской стачке в 1906 году была сослана в Тобольскую губернию на поселение, где познакомилась с Виктором Вановским и в 1907 году стала его женой" — пишет он в издании "Окрик памяти".
Другую версию приводит журналист Рафаэль Гольдберг, который ознакомился с текстом допроса Аграфены Вановской в тюменской тюрьме в 1938 году. Согласно этому источнику, первая встреча произошла в 1905 году в тюрьме в Екатеринославе, куда Виктор Вановский был заключен из-за деятельности в составе местного комитета РСДРП. Аграфена выдала себя за его невесту, чтобы получить разрешение на передачу и свидание. Когда Вановский вышел из тюрьмы, девушка стала ему женой и верным другом.
В воспоминаниях Аграфена Семёновна пишет, что весной 1906 года Виктора Алексеевича сослали в Тобольскую губернию, из Тобольска он был выслан в с. Демьянское. Летом того же года Вановский бежал из ссылки.
"Бежать было нетрудно, так как ссыльные были расселены на огромной территории тобольского севера, охрана была малочисленна, да и полиция смотрела на эти побеги сквозь пальцы, так как извлекала из этого не малую выгоду. <...> Побеги эти обнаруживались не сразу, о них не торопились сообщать начальству, а ежемесячное денежное пособие, подлежавшее выдачи ссыльным на прокорм, оставалось у полицейских", — пишет Вановская.
Однако в бегах Виктор Вановский пробыл недолго, его вновь задержали, причем по ошибке, приняв за одного крупного анархиста, и отправили обратно в Тобольскую губернию. С ним в ссылке находилась и Аграфена Семёновна, мы видим ее на всех групповых фотографиях политссыльных в Тобольске и Ялуторовске 1907–1908 годов.
В Ялуторовске Вановский работал адвокатом. Известно, что Аграфена Семёновна испрашивала у тобольского губернатора разрешение на открытие книжного магазина совместно с агрономом Кириаком Колмаковым на ул. Царской (сейчас — ул. Революции) в 1915 году:
"Желая открыть в г. Ялуторовске по Царской улице торговлю русскими и иностранными книгами вместе с письменными и канцелярскими принадлежностями, имеем честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить нам открытие и производство вышеуказанной книжной торговли, в которой ответственным лицом состоять буду я, А. Вановская", — обращалась она к тобольскому губернатору.
В этом же документе находим любопытную характеристику Аграфены Вановской, сделанную уездным исправником:
"...доношу, что жена частного поверенного Агриппина Семёновна Вановская в настоящее время занята делами коммерческого характера и по-видимому отошла от прежних увлечений, которыми было отмечено ее поведение в период революционной пропаганды 1905–1906 годов. Из Вановской выработался типичный делец, для которого рубль играет главную роль, хотя она старается несколько смягчить происшедшую в ней перемену ревностным участием во всех делах общественного благотворения. В силу сказанного я полагаю, что опасений в том смысле, что со стороны Вановской могут быть новые выступления политического характера быть не должно. В городе Ялуторовске Вановская проживает безвыездно с 22 мая 1907 года".
Вановские пробыли в Ялуторовске до революции 1917 года. После Виктор Алексеевич работал в Перми, состоял в Уральском областном комитете меньшевиков, а в 1919 году приехал к семье в Тюмень. Аграфена Семёновна приобрела здесь дом по адресу Каширская, 8 (сохранился). У супругов была родная дочь Таня (1916 г.р.) и приемная дочь Павла, которую взяли на воспитание еще ребенком в 1914 году.
Вот, что писала о родителях в своей автобиографии Татьяна Викторовна Вановская, филолог, специалист по истории западно-европейской литературы XIX и XX веков:
"В. А. Вановский — отец мой — юрист, член Тюм. коллектива защитников, представленный за личные рев. заслуги к пожизненной перс. пенсии респ. значения, умер в 1934 г. Мать А. С. Вановская живет со мной, получает пожизн. перс. пенсию за отца".
Узнать кое-что о быте Вановских в Тюмени можно в музее старинной мебели на фабрике "Заречье". Некоторые предметы в коллекции — вещи, принадлежавшие, Аграфене Семёновне. Их музею передала известная тюменская травница Лидия Сурина. Суриной вещи подарила сама Вановская, с которой она дружила. Это кресло-качалка, статуэтки, книги с пометками, сделанными Аграфеной либо Виктором. Среди изданий — роман Достоевского "Бесы", на одной из страниц подчеркнуто: "Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
Судя по переписке Аграфены Семёновны с дипломатом Иваном Майским 1960-х годов, какое-то время женщина жила в Ленинграде, а под конец жизни перебралась в Тюмень. Вановская писала, что в Тюмени "нашла, вероятно, свою последнюю обитель". Майскому она объяснила, что уехала из Ленинграда после смерти дочери Тани. На тот момент в Тюмени жила ее приемная дочь Павла, а еще "здесь остался <...> домик с садом, у меня в нем отдельная комната, осталась библиотека". Речь о том самом доме на ул. Каширской.
"Тюмень теперь совсем не та, какой была полвека тому назад, — рассказывает в письме Майскому Вановская. — Тюмень включила в свою территорию села, застроена пятиэтажными домами, прекрасно озеленена. <...> разбиты парки и сады. Значительно увеличилось население. Построен дворец пионеров, тысячи детей обучаются музыке, есть постоянная картинная галерея. В городе несколько вузов, десятки техникумов. Строится городок Медицинского института на 5-6 тыс. студентов".
Впрочем, не всегда о новой застройке Тюмени Аграфена Семёновна высказывалась в одобрительном ключе. В письмах в редакцию газеты "Тюменская правда" от 1965 года она выражала беспокойство по поводу возможного сноса старинных домов в районе Малого городища, где проживала сама:
"В Тюмени по отдельным кварталам ходят топографы, проводят детальную съемку дворовых участков и обмер строений, объясняя, что строения подлежать сносу для нового строительства. Такая съемка прошла в течение октября на Малом Городище, по Смоленской, Крупской, Каширской и другим улицам. <...> На обоих углах Каширской и Крупской стоят тоже два недавно отремонтированных двухэтажных коммунальных дома. В этом районе много добротных, хорошо оборудованных, исправных домов, все они переполнены жильцами. Зачем же разорять такие дома и строить для их жильцов новые? Разве мало <...> пустых и других менее благоустроенных и менее населенных территорий для строительства. Продуман ли этот вопрос нашими "отцами города"?"
Аграфена Вановская скончалась в 1967, похоронена на Заречном (Парфеновском) кладбище. К сожалению, найти ее могилу в наши дни не удалось, скорее всего, она была утрачена.
Влада Нерадовская