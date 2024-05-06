История жены революционера: Аграфена Вановская о сибирской ссылке и Тюмени 1960-х годов

Агриппина Семёновна Вановская (1883–1967) | Фото: ГБУТО ГАСПИТО. Ф.4012. Оп.3. Д.40 Агриппина Семёновна Вановская (1883–1967) | Фото: ГБУТО ГАСПИТО. Ф.4012. Оп.3. Д.40

В одном из тюменских архивов хранится коллекция документов, рассказывающая о судьбе революционера, юриста Виктора Вановского (1867–1934). Среди официальных бумаг и переписок можно обнаружить несколько фотографий, на которых запечатлена необычайно красивая женщина. Это супруга революционера — Аграфена (Агриппина) Семёновна Вановская (1883–1967), разделившая с ним сибирскую ссылку.

Под конец жизни Аграфена Семёновна записала свои воспоминания, в которых изложила биографию супруга, однако, увы, почти ни слова не сообщила о себе. Между тем, из ряда упоминаний в краеведческой литературе можно понять, насколько это интересная, умная и смелая женщина.

Что писала Аграфена Вановская о побегах из сибирской ссылки, какой увидела Тюмень 1960-х годов, вернувшись сюда в зрелом возрасте, и как возражала против сноса одного из старинных районов города — в материале информационного агентства "Тюменская линия".

Имя Аграфены Вановской можно встретить в словаре "Деятели революционного движения в России" 1933 года. К большому сожалению, биографической справки там не найти. Составители пятого тома о социал-демократах к имени Аграфены Семёновны делают приписку: "см. Марголина", то есть, судя по всему, предлагают читателю искать справку в следующих томах под ее девичьей фамилией. Увы, издание биографического словаря, выпускаемого Всесоюзным обществом политкаторжан и ссыльнопоселенцев, было остановлено, и, по всей видимости, до буквы "М" авторы просто не дошли.

Существуют две версии, как Аграфена познакомилась с Виктором Вановским, одним из организаторов I съезда РСДРП. Одна принадлежит краеведу Виктору Копылову:

"Аграфена Семеновна с молодых лет участвовала в революционном движении. Отличалась сильной волей, высокой образованностью, владела немецким, английским и французским языками. За участие в Сормовской стачке в 1906 году была сослана в Тобольскую губернию на поселение, где познакомилась с Виктором Вановским и в 1907 году стала его женой" — пишет он в издании "Окрик памяти".

Другую версию приводит журналист Рафаэль Гольдберг, который ознакомился с текстом допроса Аграфены Вановской в тюменской тюрьме в 1938 году. Согласно этому источнику, первая встреча произошла в 1905 году в тюрьме в Екатеринославе, куда Виктор Вановский был заключен из-за деятельности в составе местного комитета РСДРП. Аграфена выдала себя за его невесту, чтобы получить разрешение на передачу и свидание. Когда Вановский вышел из тюрьмы, девушка стала ему женой и верным другом.

В воспоминаниях Аграфена Семёновна пишет, что весной 1906 года Виктора Алексеевича сослали в Тобольскую губернию, из Тобольска он был выслан в с. Демьянское. Летом того же года Вановский бежал из ссылки.

"Бежать было нетрудно, так как ссыльные были расселены на огромной территории тобольского севера, охрана была малочисленна, да и полиция смотрела на эти побеги сквозь пальцы, так как извлекала из этого не малую выгоду. <...> Побеги эти обнаруживались не сразу, о них не торопились сообщать начальству, а ежемесячное денежное пособие, подлежавшее выдачи ссыльным на прокорм, оставалось у полицейских", — пишет Вановская.

Однако в бегах Виктор Вановский пробыл недолго, его вновь задержали, причем по ошибке, приняв за одного крупного анархиста, и отправили обратно в Тобольскую губернию. С ним в ссылке находилась и Аграфена Семёновна, мы видим ее на всех групповых фотографиях политссыльных в Тобольске и Ялуторовске 1907–1908 годов.

Политссыльные в Тобольске. 1907 год. Слева направо, сверху вниз, во втором ряду, второй – Виктор Вановский, в четвертом ряду, четвертая – Аграфена Вановская | Фото: ГБУТО ГАСПИТО. Ф.4012. Оп.3. Д.40 Политссыльные в Тобольске. 1907 год. Слева направо, сверху вниз, во втором ряду, второй – Виктор Вановский, в четвертом ряду, четвертая – Аграфена Вановская | Фото: ГБУТО ГАСПИТО. Ф.4012. Оп.3. Д.40

В Ялуторовске Вановский работал адвокатом. Известно, что Аграфена Семёновна испрашивала у тобольского губернатора разрешение на открытие книжного магазина совместно с агрономом Кириаком Колмаковым на ул. Царской (сейчас — ул. Революции) в 1915 году:

"Желая открыть в г. Ялуторовске по Царской улице торговлю русскими и иностранными книгами вместе с письменными и канцелярскими принадлежностями, имеем честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить нам открытие и производство вышеуказанной книжной торговли, в которой ответственным лицом состоять буду я, А. Вановская", — обращалась она к тобольскому губернатору.

В этом же документе находим любопытную характеристику Аграфены Вановской, сделанную уездным исправником:

"...доношу, что жена частного поверенного Агриппина Семёновна Вановская в настоящее время занята делами коммерческого характера и по-видимому отошла от прежних увлечений, которыми было отмечено ее поведение в период революционной пропаганды 1905–1906 годов. Из Вановской выработался типичный делец, для которого рубль играет главную роль, хотя она старается несколько смягчить происшедшую в ней перемену ревностным участием во всех делах общественного благотворения. В силу сказанного я полагаю, что опасений в том смысле, что со стороны Вановской могут быть новые выступления политического характера быть не должно. В городе Ялуторовске Вановская проживает безвыездно с 22 мая 1907 года".

Вановские пробыли в Ялуторовске до революции 1917 года. После Виктор Алексеевич работал в Перми, состоял в Уральском областном комитете меньшевиков, а в 1919 году приехал к семье в Тюмень. Аграфена Семёновна приобрела здесь дом по адресу Каширская, 8 (сохранился). У супругов была родная дочь Таня (1916 г.р.) и приемная дочь Павла, которую взяли на воспитание еще ребенком в 1914 году.

Вот, что писала о родителях в своей автобиографии Татьяна Викторовна Вановская, филолог, специалист по истории западно-европейской литературы XIX и XX веков:

"В. А. Вановский — отец мой — юрист, член Тюм. коллектива защитников, представленный за личные рев. заслуги к пожизненной перс. пенсии респ. значения, умер в 1934 г. Мать А. С. Вановская живет со мной, получает пожизн. перс. пенсию за отца".

Узнать кое-что о быте Вановских в Тюмени можно в музее старинной мебели на фабрике "Заречье". Некоторые предметы в коллекции — вещи, принадлежавшие, Аграфене Семёновне. Их музею передала известная тюменская травница Лидия Сурина. Суриной вещи подарила сама Вановская, с которой она дружила. Это кресло-качалка, статуэтки, книги с пометками, сделанными Аграфеной либо Виктором. Среди изданий — роман Достоевского "Бесы", на одной из страниц подчеркнуто: "Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".

Издание "Бесов" Ф.М. Достоевского из библиотеки Аграфены Вановской Издание "Бесов" Ф.М. Достоевского из библиотеки Аграфены Вановской

Судя по переписке Аграфены Семёновны с дипломатом Иваном Майским 1960-х годов, какое-то время женщина жила в Ленинграде, а под конец жизни перебралась в Тюмень. Вановская писала, что в Тюмени "нашла, вероятно, свою последнюю обитель". Майскому она объяснила, что уехала из Ленинграда после смерти дочери Тани. На тот момент в Тюмени жила ее приемная дочь Павла, а еще "здесь остался <...> домик с садом, у меня в нем отдельная комната, осталась библиотека". Речь о том самом доме на ул. Каширской.

"Тюмень теперь совсем не та, какой была полвека тому назад, — рассказывает в письме Майскому Вановская. — Тюмень включила в свою территорию села, застроена пятиэтажными домами, прекрасно озеленена. <...> разбиты парки и сады. Значительно увеличилось население. Построен дворец пионеров, тысячи детей обучаются музыке, есть постоянная картинная галерея. В городе несколько вузов, десятки техникумов. Строится городок Медицинского института на 5-6 тыс. студентов".

Впрочем, не всегда о новой застройке Тюмени Аграфена Семёновна высказывалась в одобрительном ключе. В письмах в редакцию газеты "Тюменская правда" от 1965 года она выражала беспокойство по поводу возможного сноса старинных домов в районе Малого городища, где проживала сама:

"В Тюмени по отдельным кварталам ходят топографы, проводят детальную съемку дворовых участков и обмер строений, объясняя, что строения подлежать сносу для нового строительства. Такая съемка прошла в течение октября на Малом Городище, по Смоленской, Крупской, Каширской и другим улицам. <...> На обоих углах Каширской и Крупской стоят тоже два недавно отремонтированных двухэтажных коммунальных дома. В этом районе много добротных, хорошо оборудованных, исправных домов, все они переполнены жильцами. Зачем же разорять такие дома и строить для их жильцов новые? Разве мало <...> пустых и других менее благоустроенных и менее населенных территорий для строительства. Продуман ли этот вопрос нашими "отцами города"?"

Аграфена Вановская скончалась в 1967, похоронена на Заречном (Парфеновском) кладбище. К сожалению, найти ее могилу в наши дни не удалось, скорее всего, она была утрачена.

Аграфена Вановская, предположительно, 1960-е годы | Фото: ГБУТО ГАСПИТО. Ф.4012. Оп.3. Д.40 Аграфена Вановская, предположительно, 1960-е годы | Фото: ГБУТО ГАСПИТО. Ф.4012. Оп.3. Д.40

Влада Нерадовская