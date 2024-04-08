В Тюменской области из-за угрозы подтопления временно ограничили движение по пяти мостам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по пяти мостам в Тюменской области временно ограничено. Все они расположены в зонах ежегодного возможного подтопления, сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на ГУС.

На подходах к мостам установлены ограждения и дорожные знаки "Въезд запрещен". В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая.

В Голышмановском городском округе: на 6-м км автодороги Королево - Дербень. В Ялуторовском районе: мост через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово - Криволукская.

В Аромашевском районе и Голышмановском городского округе имеются альтернативные пути объезда по автомобильным дорогам с грунтовым покрытием, в Ялуторовском районе альтернативный путь объезда по автомобильной дороге Подъезд к д. Криволукская.

Информация о снятии ограничения движения будет размещена дополнительно.