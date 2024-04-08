Уровень воды в Туре за сутки поднялся на 27 см

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень воды в Туре составил 11 см от нуля гидрологического поста. Динамика за сутки + 27 см. За последние 5 лет средний уровень подъема воды в реке Туре составил 513 см. Критический уровень наблюдался в 2016 году, он составлял 868 см.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях по итогам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области под председательством губернатора Александра Моора 8 апреля.

"Для предотвращения возможного затопления части территории города используются гидротехнические сооружения. Их общая протяженность составляет 32 тысячи 157 метров. Все они имеют действующие декларации безопасности гидротехнических сооружений и разрешения на эксплуатацию. В 2023 году проводились работы по содержанию водозаградительных дамб, находящихся в муниципальной собственности: реконструированы участки, более 1200 метров каждый, в районе улицы 5-й Элеваторной и в районе улицы Дамбовской. Также в ближайшее время пройдут командно-штабные учения на одной из дамб", - рассказал Кухарук.

В Тюмени утвердили график работ, связанных с вывозом снега и мусора, очисткой водоотводных труб и канав.

По словам главы города, подрядные организации должны оперативно реагировать на все обращения тюменцев. Квартальные проводят ежедневные объезды территорий, осуществляют мониторинг обращений граждан в социальных сетях.

Напомним, по итогам комиссии в регионе заблаговременно введен режим ЧС по весеннему половодью.