Горячая линия по вопросам паводка работает в прокуратуре Тюменской области
Горячую линию по вопросам паводка в регионе организовала прокуратура Тюменской области. Сотрудники надзорного ведомства проверяют, как оснащены продуктами питания и средствами первой необходимости пункты временного размещения.
В постоянном режиме ситуация с паводком контролируется прокурорами Абатского, Викуловского, Вагайского, Упоровского, Казанского и Ярковского районов, Ишимским, Тобольским и Ялуторовским межрайонными прокурорами.
Прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку.
Организована работа горячей линии для населения.
В прокуратуре Тюменской области: 8 (3452) 27-04-60.
В прокуратуре Упоровского района: 8 (34541) 3-26-22.
В Ялуторовской межрайонной прокуратуре: 8 (34535) 3-94-93.
В прокуратуре Ярковского района: 8 (34531) 2-51-39; 8 (34531) 2 -54-24.
В Тобольской межрайонной прокуратуре: 8 (3456) 24-19-72.
В прокуратуре Казанского района: 8 (34553) 4-13-74.
В Ишимской межрайонной прокуратуре: 8 (34551) 6-01-81.
В прокуратуре Абатского района: 8 (34556) 4-11-30.
В прокуратуре Викуловского района: 8 (34557) 2-41-85.
В прокуратуре Вагайского района: 8 (34539) 2-31-14.