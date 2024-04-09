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Горячая линия по вопросам паводка работает в прокуратуре Тюменской области

Общество, 10:24 09 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячую линию по вопросам паводка в регионе организовала прокуратура Тюменской области. Сотрудники надзорного ведомства проверяют, как оснащены продуктами питания и средствами первой необходимости пункты временного размещения.

В постоянном режиме ситуация с паводком контролируется прокурорами Абатского, Викуловского, Вагайского, Упоровского, Казанского и Ярковского районов, Ишимским, Тобольским и Ялуторовским межрайонными прокурорами.

Прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку.

Организована работа горячей линии для населения.

В прокуратуре Тюменской области: 8 (3452) 27-04-60.

В прокуратуре Упоровского района: 8 (34541) 3-26-22.

В Ялуторовской межрайонной прокуратуре: 8 (34535) 3-94-93.

В прокуратуре Ярковского района: 8 (34531) 2-51-39; 8 (34531) 2 -54-24.

В Тобольской межрайонной прокуратуре: 8 (3456) 24-19-72.

В прокуратуре Казанского района: 8 (34553) 4-13-74.

В Ишимской межрайонной прокуратуре: 8 (34551) 6-01-81.

В прокуратуре Абатского района: 8 (34556) 4-11-30.

В прокуратуре Викуловского района: 8 (34557) 2-41-85.

В прокуратуре Вагайского района: 8 (34539) 2-31-14.

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# горячая линия , паводок , прокуратура

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