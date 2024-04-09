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Изображения монет с героями сказок показали тюменцам на выставке в драмтеатре

Общество, 16:27 09 апреля 2024

Отделение Банка России по Тюменской области | Фото: Отделение Банка России по Тюменской области

Фотовыставка "Путешествие в детство" с 15 увеличенными высококачественными изображениями памятных монет из драгоценных металлов, посвященных героям сказок и мультфильмов, а также детским писателям, художникам и поэтам, открылась в Тюменском драмтеатре. Посетить ее можно до 27 апреля, сообщает пресс-служба Банка России по Тюменской области.

"Представленные на выставке монеты – настоящие произведения искусства. Увеличенные изображения позволят посетителям оценить красоту работы мастеров монетного дела, а сопроводительные тексты на каждом стенде дадут дополнительную информацию об истории создания монеты, о любимых персонажах и авторах произведений. Выставка будет интересна не только детям, но и взрослым, здесь каждый сможет снова окунуться в чудесный мир детства", –рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

На памятных монетах, выпущенных в разные годы, изображены известные всем с детства герои: Маша и Медведь, Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух, Три богатыря. Персонажи сказок Пушкина и Бажова на монетном поле обрамляют портреты своих создателей. Оригиналы хранятся в Музее Банка России в Москве.

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# Банк России , выставка , тюменский драмтеатр

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