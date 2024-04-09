Магистратуру по робототехнике в аграрной инженерии откроют в ГАУ Северного Зауралья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую магистерскую программу "Робототехника и мехатроника в аграрной инженерии" запускает ГАУ Северного Зауралья с сентября 2024 года. Ежегодно планируется готовить порядка 20 специалистов, сообщили в управлении по информационной политики вуза.

Задача программы — подготовить квалифицированные кадры для решения вопросов в области энерго- и ресурсосбережения с помощью робототехнических систем с учетом региональных особенностей агропромышленного комплекса. Преимуществами перед другими вузами станут исследования в области мягкой робототехники с отраслевой привязкой.

Занятия будут проходить на базе аграрного университета, Тюменского индустриального университета, Тюменского госуниверситета, а в перспективе — в лабораториях кампуса.