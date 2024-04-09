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Пост добровольной пожарной команды открыли в с. Средние Чирки Голышмановского округа

Общество, 17:00 09 апреля 2024

vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Добровольная пожарная команда с. Средние Чирки Голышмановского городского округа заступила на первое боевое дежурство 9 апреля. Пост получил пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗИЛ-131. Он укомплектован необходимым пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров, сообщает региональное управление МЧС России.

"Создание добровольных пожарных команд в удаленных населенных пунктах позволит быстро реагировать на происшествия. Главная задача ДПК - тушение пожаров до прибытия основных сил и средств пожарной охраны. Со своей стороны мы приложим все усилия и окажем посильную помощь для дальнейшего развития и создания новых добровольных команд", - сказал начальник 27-го пожарно-спасательного гарнизона Сергей Пуртов.

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# Голышмановский городской округ , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарный пост

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