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Роспотребнадзор усилил лабораторный контроль за качеством питьевой воды

Общество, 11:08 09 апреля 2024

t.me/tu_ymen72

Лабораторный контроль за качеством питьевой воды усилен в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол и введением на территории Тюменской области режима чрезвычайной ситуации. План санитарно-противоэпидемических мероприятий в период паводковой ситуации утвержден и реализуется, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В настоящее время обстановка на реках спокойная и контролируемая. Наблюдается естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. В организациях, осуществляющих питьевое водоснабжение, введены дополнительные профилактические мероприятия: на территориях, где прогноз по паводку неблагоприятный, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды", - пояснили в ведомстве.

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Вопросы реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий рассмотрят на заседании комиссии Тюменской области с участием всех муниципальных образований.

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# весеннее половодье , инфографика , паводок , Управление Роспотребнадзора

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