64 тюменских школьника победили на всероссийской олимпиаде "Символы России"

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

64 школьника Тюменской области стали победителями финального этапа олимпиады "Символы России", 96 – призерами. Регион назван одним из лидеров в стране по количеству детей, получивших награды в финале, сообщает ТОНБ им. Менделеева.

Также Тюменская область заняла шестое место в России по общему количеству участников, их было 8 тыс. 211, и вошла в десятку самых активных субъектов страны. Для проведения олимпиады в регионе действовали 67 площадок. Региональным координатором выступила Детская библиотека им. Лагунова, филиал Менделеевки. Темой стал русский язык и история письменности.

Добавим, список тюменских знатоков русского языка можно посмотреть здесь. Все участники олимпиады получат электронные сертификаты, а призеры и победители – дипломы.