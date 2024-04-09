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В Тюмени молодой водитель лишился прав за пьяную поездку

Происшествия, 16:49 09 апреля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Житель пос. Голышманово, отвозивший ночью домой друга после застолья, стал пешеходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada, находившийся за рулём 19-летний водитель оказался пьян. Показания алкотестера составили 0,92 мг алкоголя на литр воздуха.

Автомобилист пояснил, что выпивал вместе с другом, после чего повёз его домой. За пьяную поездку водитель лишится прав, которые получил 11 месяцев назад.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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