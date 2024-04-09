В Тюмени молодой водитель лишился прав за пьяную поездку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Житель пос. Голышманово, отвозивший ночью домой друга после застолья, стал пешеходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada, находившийся за рулём 19-летний водитель оказался пьян. Показания алкотестера составили 0,92 мг алкоголя на литр воздуха.

Автомобилист пояснил, что выпивал вместе с другом, после чего повёз его домой. За пьяную поездку водитель лишится прав, которые получил 11 месяцев назад.