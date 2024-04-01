Тюменцев обучат основам предпринимательства и бизнес-планирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начинающих предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело, приглашают на бизнес-вебинар, который пройдет 11 и 12 апреля.

Специалисты расскажут о том, как разработать бизнес-идею и сформировать стартовый капитал. Поделятся знаниями об основах и юридических аспектах предпринимательства и о том, как проанализировать рынок и построить бизнес-план.

После обучения участники поймут, как прописывать маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы, а также смогут выстроить план действий по открытию своего бизнеса.

Ссылку для подключения к вебинару отправят на почту, которую участники укажут при регистрации. Она будет действовать оба дня обучения, сообщает департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.