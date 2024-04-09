На Обходе Тюмени отмывают знаки, шумовые экраны и информационные щиты
Общество, 19:17 09 апреля 2024
| Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Дорожные знаки, шумовые экраны, информационные щиты и барьерные ограждения отмоют дорожные рабочие на Обходе Тюмени. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Бригады ручной уборки уже приступили к работе. Используется и специальная поливомоечная техника. Чистые дорожные объекты способствуют безопасному движению на Обходе, делают его более комфортным.
Управление просит водителей проявлять осторожность и соблюдать правила особенно на участках, где работают дорожные службы.