На Обходе Тюмени отмывают знаки, шумовые экраны и информационные щиты

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дорожные знаки, шумовые экраны, информационные щиты и барьерные ограждения отмоют дорожные рабочие на Обходе Тюмени. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Бригады ручной уборки уже приступили к работе. Используется и специальная поливомоечная техника. Чистые дорожные объекты способствуют безопасному движению на Обходе, делают его более комфортным.

Управление просит водителей проявлять осторожность и соблюдать правила особенно на участках, где работают дорожные службы.