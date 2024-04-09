  • 9 апреля 20249.04.2024вторник
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На Обходе Тюмени отмывают знаки, шумовые экраны и информационные щиты

Общество, 19:17 09 апреля 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дорожные знаки, шумовые экраны, информационные щиты и барьерные ограждения отмоют дорожные рабочие на Обходе Тюмени. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Бригады ручной уборки уже приступили к работе. Используется и специальная поливомоечная техника. Чистые дорожные объекты способствуют безопасному движению на Обходе, делают его более комфортным.

Управление просит водителей проявлять осторожность и соблюдать правила особенно на участках, где работают дорожные службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:50 09.04.2024В Ишиме делают запас грунта для укрепления пониженных мест береговой линии
21:22 09.04.2024Жителям Абатского района пояснили порядок действий при паводке
20:36 09.04.2024В муниципалитетах Тюменской области готовятся к возможному паводку
20:23 09.04.2024Жителям Тюменской области напомнили через смс о режиме ЧС из-за паводка