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Жителям Тобольского района объясняют, как подготовиться к паводку

Общество, 11:51 10 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жителям Тобольского района руководители и специалисты сельских администраций объясняют, как подготовиться к паводку. Им вручают памятки и рассказывают, как вести себя в случае наводнения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы сосредоточили все силы и средства, привели в особую готовность технику. Дал главам сельских поселений поручения, в первую очередь, проинформировать жителей о том, как нужно действовать во время паводка. Ситуация под контролем", - сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, что в Тюменской области для борьбы с возможными неблагоприятными последствиями паводка подготовлена группировка из более 12 тыс. человек и свыше 2,6 тыс. единиц техники.

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# Леонид Митрюшкин , половодье , Тобольский район

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