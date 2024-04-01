Тоболяк украл из магазина бытовую технику и продукты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы на срок до двух лет грозит тоболяку за кражу из магазина. С заявлением в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов Тобольска. Гражданин пояснил, что при просмотре камер видеонаблюдения установлено, что из торговой точки неизвестный похитил бытовую технику: утюг, фен, электрический чайник, а также продукты питания. Общая сумма ущерба составила около пяти тыс. рублей, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого лица. 29-летний ранее судимый тоболяк свою вину признал и пояснил, что намеренно пришёл в магазин для кражи товаров. Технику и продукты он сложил в корзину и прошел с нею мимо кассы, после чего похищенное продал. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.