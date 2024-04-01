  • 10 апреля 202410.04.2024среда
  • USD92,7463
    EUR100,7473
  • В Тюмени 1..3 С 0 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские спасатели готовы к работе во время паводка

Общество, 19:00 10 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования готовы к работе при паводке. В составе службы — три поисково-спасательных отряда, всего 96 аттестованных спасателей.

Они базируются в Тюмени, Тобольске и Ишиме, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Перед паводкоопасным периодом личный состав отработал порядок действий на командно-штабных учениях по ликвидации последствий ЧС природного характера. Проведена проверка снаряжения и техники: лодок, моторов, сформирован запас горюче-смазочных материалов (ГСМ). Специалисты также убедились в исправности системы оповещения населения.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , спасатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 10.04.2024Более 130 тюменских работодателей поучаствуют во Всероссийской ярмарке трудоустройства
20:19 10.04.2024В Тюмени не будут перекрывать движение на время ремонта дорог на улицах Льва Толстого и Барнаульской
20:12 10.04.2024В Ялуторовском районе проведут масштабные учения по тушению лесных пожаров
20:01 10.04.2024Территорию Александровского сада в Тобольске изучили археологи