Тюменские спасатели готовы к работе во время паводка

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования готовы к работе при паводке. В составе службы — три поисково-спасательных отряда, всего 96 аттестованных спасателей.

Они базируются в Тюмени, Тобольске и Ишиме, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Перед паводкоопасным периодом личный состав отработал порядок действий на командно-штабных учениях по ликвидации последствий ЧС природного характера. Проведена проверка снаряжения и техники: лодок, моторов, сформирован запас горюче-смазочных материалов (ГСМ). Специалисты также убедились в исправности системы оповещения населения.