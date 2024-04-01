В Тюменской области проработали вопросы организации медпомощи населению на время паводка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы медицинских организаций в зоне возможного затопления в Тюменской области проводится ряд мероприятий. Проработаны вопросы организации медицинской помощи населению, в том числе из группы риска и обеспечения необходимого запаса медикаментов и дезинфицирующих средств на период паводка.

"В регионе медицинские учреждения готовы к работе в период ЧС, увеличению количества обращений граждан в период паводка, своевременному выявлению и госпитализации больных, в том числе инфекционными заболеваниями", - сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Медучреждения региона обеспечены вакциной для профилактики инфекционных заболеваний, пишет информационный центр областного правительства. Для организации медпомощи в пунктах временного размещения сформированы бригады специалистов.

Жителям рекомендуют заранее подготовить лекарства и медицинские принадлежности. При эвакуации они должны быть под рукой.