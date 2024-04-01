В Ишиме организовали подворовые обходы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подворовые обходы проводят в Ишиме. Жителям вручают памятки с указанием адресов пунктов временного размещения, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для домашних животных на время прохождения паводка, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы готовимся – собрали документы, будем поднимать мебель, технику повыше. Что-то отвезем к сыну, и сами с двумя кошками в случае ЧС к нему эвакуируемся. Следим за новостями", - сказала одна из жительниц Зинаида Лазукина.

Пик паводка ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, написал глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале. В городе открыли телефон круглосуточной горячей линии по вопросам паводка. По номерам 5-16-37, 5-16-85 ишимцы могут сообщить информацию о гражданах, которым необходима помощь.

Также в Ишиме ведется работа по дополнительно отсыпке дамб. К реке идут КамАЗы с битым кирпичом.