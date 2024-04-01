  • 11 апреля 202411.04.2024четверг
  • USD93,2198
    EUR101,2333
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские писатели подпишут детские открытки для военнослужащих

Общество, 17:02 11 апреля 2024

Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Благотворительная акция "Послания добрых сердец" пройдет в филиале Менделеевки - детской библиотеке имени Лагунова в Тюмени 12 апреля. Тюменские писатели подпишут для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, открытки, которые нарисовали юные художники города.

"Мы организовали акцию, чтобы поздравить наших земляков, которые сейчас находятся за сотни километров от дома, с важнейшим праздником для нашей страны – Днем Победы", – отметила руководитель детской библиотеки имени Лагунова Светлана Яркова.

Над эскизами открыток трудились воспитанники школы искусств "Гармония". Под руководством педагога Ольги Суворовой ребята от 6 до 14 лет нарисовали смелых воинов, вставших на защиту Отечества. Дизайнеры Менделеевки превратили рисунки детей в эксклюзивные почтовые карточки.

Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Подпишут открытки тюменские авторы, среди которых Леонид Иванов, Анатолий Омельчук, Антонина Маркова, Наташа Корсак и другие, а также представители инклюзивного литературного клуба "Музыка слова".

19 апреля открытки вместе с гуманитарным грузом отправятся в тюменский батальон "Ермак", сообщает Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , Ермак , открытки , писатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 11.04.2024Шесть тюменских проектов участвуют в премии "Хрустальный компас"
18:40 11.04.2024Более 2 тыс. мешков с песком подготовили в Казанском районе для укрепления гидротехнических сооружений
18:19 11.04.2024О работе горячей линии 122 жителей Тюменской области оповещают по SMS
18:08 11.04.2024О связи Тюмени с покорителями космоса расскажут на набережной Туры