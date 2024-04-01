Первый торгово-складской комплекс "Краб" появится в Тюмени на ул. Аккумуляторной

| Фото: пресс-служба компании "Колесник" | Фото: пресс-служба компании "Колесник"

Первый торгово-складской комплекс "Краб" появится в Тюмени на ул. Аккумуляторной, 1 к 2025 году. Проект реализует компания "Колесник", которая проведет реновацию старого здания, сообщает пресс-служба организации.

Помещения были приобретены еще в 2023 году. Архитектурную концепцию того, что развернется на площади 2 тыс. 717 кв. м., предложили архитекторы – Никита Маликов, Анастасия Белугина и Александра Кирюшкина. Общая стоимость целевой программы, включая покупку и реализацию архитектурного решения, составляет 87 млн рублей.

"У этого объекта много внешних коммуникаций, проводов и труб, выходящих из фасада. Две трубы напомнили нам глаза краба – они массивные и выступают за фасад. Хотим их сохранить, а вокруг дорисовать тело краба. Для этого пригласим местных граффити-художников, чтобы поддержать стрит-арт, который уже есть на здании", — рассказал Никита Маликов.

Само здание ждут ремонтные работы, появятся новые входные группы, которые будут шире уже существующих. Дополнят образ большие стеклянные витрины в графитовых переплетах. В зонах с загрузкой будут реконструированы козырьки. Появятся новые конструктивные элементы в виде колонн и кровли. Красный будет цветовым акцентом.

Складская часть станет торговым променадом, который завершит зона отдыха с деревянной террасой и изображением краба.

"У проектов, которые объединяют промышленные объекты и уличное искусство – большой потенциал. Нам хочется сделать бережный редевелопмент, недорогой, но добросовестный и яркий ремонт, который привнесет новые смыслы и привлечет пул арендаторов", — поделился руководитель компании Сергей Колесник.

Отметим, проект "Краб" — это первый проект реновации торгово-складской недвижимости, это крафтовая точка, где будут гармонично объединены склад и торговля. Небольшие складские площади будут соседствовать с помещениями, где можно продавать что-то эксклюзивное, мастерить, создавать, разместить офис. Крупных складских мощностей на этом проекте не запланировано. В этой локации планируется объединить людей творческих, музыкальных, запустить художественные студии и ремесленные мастерские.

Креативу будет способствовать нестандартная архитектура, внутри и снаружи. Тут не будет торговых площадей в классическом понимании. Проект заживет на территории баз, где уже изначально можно видеть интересные материалы — кирпич, железо.

Привлекательность объекту добавляет удобная транспортная доступность, близость Затюменского парка и перспективная автомобильная магистраль, объединяющая разные районы города.