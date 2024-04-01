10 станций контрольного откорма установили на тюменском свинокомплексе

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

10 станций контрольного откорма хряков в качестве пилотного проекта установили на тюменском свинокомплексе. Это позволит производить оценку генетического потенциала 858 дюрков в год при единовременном содержании 150 животных, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Оборудование включает систему распознавания животных. Это закрепленные на ушках микрочипы, позволяющие идентифицировать каждую особь. Кормовое место оснащено дверцами, которые делают возможным единовременный доступ только для одного животного.

Искусственный интеллект фиксирует и передает на компьютер данные о потреблении корма конкретным животным за одно посещение и его среднесуточный объем. Также при помощи системы можно проследить количество подходов к кормушке и время нахождения на кормовой станции.

"С помощью станций мы проводим оценку генетического потенциала отцовской линии дюрков. Оборудование позволяет получать достоверную и оперативную информацию об эффективности откорма и среднесуточных привесах отдельных особей стада. Эта информация помогает отбирать лучших по совокупности показателей дюрков для селекции и племенного разведения, работая на опережение", - поясняет заместитель директора по производству тюменского свинокомплекса Сергей Ткаченко.