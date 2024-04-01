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10 встреч провели железнодорожники для тюменских школьников с начала года

Общество, 14:16 11 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Железнодорожники учебного центра Тюменской детской железной дороги СвЖД провели 10 профилактических и профориентационных занятий для школьников Тюмени и Тюменского района. Они направлены на профилактику детского травматизма на железной дороге и поддержку молодежи в выборе профессии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник Тюменской ДЖД Галина Мезенцева.

В ходе мероприятий школьникам с 5 по 11 класс рассказывают о правилах поведения на ЖД, железнодорожных профессиях и возможности стать воспитанниками нового учебного центра с перспективой дальнейшего поступления и трудоустройства.

"На экскурсии ребята могут попробовать себя в качестве машиниста, погрузчика, монтера пути, дежурного по станции, познакомиться с основами железнодорожного дела, работой локомотивного и вагонного депо, путевого хозяйства, пассажирских и грузовых станций", - пояснила начальник ДЖД.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, в учебном центре ДЖД на сегодняшний день проходят обучение более 500 юных железнодорожников из школ Тюмени и Тюменского района.

В ведомстве сообщили, что благодаря проведению подобных мероприятий с начала 2024 года в границах СвЖД травмирования несовершеннолетних допущено не было.

За 2023 год пострадали четыре ребенка, двое из которых погибли, а двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Напомним, 10 апреля Тюменские школьники прошли железнодорожный квиз и попробовали себя в роли машинистов.

Инна Кондрашкина

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# профилактика , профориентация , СвЖД , Тюменская детская железная дорога

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