В Тюменской области два налогоплательщика задекларировали доходы более 1 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доходы в размере более 1 млрд рублей задекларировали два жителя Тюменской области. Еще четверо отчитались в декларациях 3-НДФЛ за 2023 год о полученных 500 млн рублей.

Об этом рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова в пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 11 апреля.

"Доходы получены от продажи имущества, по операциям с ценными бумагами. Физических лиц, предоставивших декларацию за 2023 год, в которых общая сумма доходов указана в размере более 10 миллионов рублей – 234 человек. Сумма налога к уплате составила 64,4 миллиона рублей. Доход в размере свыше 100 миллионов рублей отразили в декларациях 25 человек, в том числе четыре налогоплательщика с доходами более 500 миллионов рублей, еще два - свыше 1 миллиарда рублей", - уточнила Ольга Иванова.

Напомним, что всего с начала года жители региона направили в налоговый орган 127 тыс. деклараций 3-НДФЛ. В 86 % заявлено право на получение налогового вычета в общей сумме 3,5 млрд рублей.

Еще 45 тыс. налогоплательщиков обязаны отчитаться до 2 мая за продажу недвижимости, транспортных средств, выигрышей в лотерею, подарки не от родственников. Свою обязанность уже выполнили 30 % из них. Общая сумма налогов, которая к уплате в бюджет исчислена налогоплательщиками самостоятельно по декларациям 3-НДФЛ составила 394,4 млн рублей.

Оксана Корнеенкова