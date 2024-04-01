Тюменских депутатов познакомили с работой приюта для бесхозяйных животных

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

С работой межмуниципального приюта для бесхозяйных животных познакомились депутаты Тюменской городской думы VIII созыва 11 апреля.

В пункт временного содержания на ул. Кедровая, 133 привозят всех отловленных по заявкам горожан или в плановом порядке собак и кошек. Сегодня здесь работают 28 человек, это ветеринары, кинологи, ловцы животных и обслуживающий персонал.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Руководитель МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефёдов рассказал народным избранникам, как "потеряшки", кошки и собаки со всего города, проходят здесь вакцинацию, стерилизацию, чипирование и получают шанс найти нового хозяина или вернуться к прежнему владельцу.

Депутаты также осмотрели места содержания тех животных, которые из-за агрессивного поведения не могут быть возвращены в место обитания и остаются в приюте навсегда. Сергей Нефёдов отметил, что даже у таких собак остаётся возможность обрести хозяина.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

В настоящее время в приюте содержится 435 собак и и 33 кошки. Народные избранники отметили, что сегодня каждый должен отдавать себе отчёт, что, решив завести животное, он несёт ответственность не только пред собой, но и пред обществом.

"Сегодня после посещения приюта мы можем с уверенностью сказать, что в этом направлении в Тюмени делается очень многое, депутаты, посещавшие это место ранее, отмечают положительные изменения", - считает председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Светлана Иванова отметила также, что в ближайшее время работу приюта и проблему безнадзорных животных будут обсуждать на заседании постоянной комиссии в гордуме.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов добавил, что основным вопросом сегодня остаётся персональная ответственность владельцев домашних животных.

"Речь идёт о необходимости создания единой базы данных, позволяющей найти владельца убежавшей собаки и связаться с ним", - подчеркнул он.

Николай Ступников