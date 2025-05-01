Тюменские юнармейцы развернули на Эльбрусе знамя 368-й стрелковой дивизии

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Юнармейцы Тюменской области развернули знамя 368-й стрелковой дивизии на Эльбрусе. Отряд имени Героя России, участника СВО Жумабая Раизова посетил "Приют 11". Здесь в годы Великой Отечественной войны сражались солдаты Красной армии против немецких горных стрелков.

Дивизия была сформирована в Тюмени в 1941 году. Ее бойцы участвовали в оборонительных боях на берегах Онежского и Ладожского озер, в освобождении Петрозаводска, а затем в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. После освобождения города Печенги дивизия получила почетное наименование Печенгской.

Знамя долгое время хранилось в центральном музее Вооруженных сил РФ. Год назад оно было передано тюменскому центру "Аванпост", сообщают в общественном движении "Юнармия".

Отметим, восхождение состоялось в рамках экспедиции "Земля героев". Это проект центра "Аванпост", который реализуется в рамках 80-летия Победы и Года героев в Тюменской области.