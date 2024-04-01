7 тыс. мешков предоставил Ишимский хлебокомбинат для укрепления береговой линии

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7 тыс. мешков предоставил Ишимский хлебокомбинат для неполненияих песком и укрепления береговой линии реки Ишим. Об этом сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Их наполнение проходит на территории двух ишимских организаций: ДРСУ-5 и ИК-6. В работе задействованы горожане разных возрастов и профессий: студенты, ветераны, добровольцы, которые просто не могут остаться в стороне, когда городу требуется помощь в защите от большой воды. Сейчас подготовлено около пяти тысяч мешков с песком. Их транспортируют на участки, где ведётся укрепление береговой линии. Перед лицом опасности ишимцы демонстрируют сплочённость и взаимовыручку. Искренне благодарю всех, кто принимает участие в подготовке к прохождению паводка", - отметил Федор Шишкин.