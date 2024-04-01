Лунное "Сияние да Винчи" могут наблюдать тюменцы в ночном небе

| Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Старая башня" во ВКонтакте

Небесное явление "Сияние да Винчи" или пепельный свет могут наблюдать тюменцы в ночном небе в ночь на 13 апреля.

Как отмечают специалисты обсерватории "Старая Башня", солнечный свет отражается от Земли и попадает на темную часть Луны, поэтому она немного светится. Справа от земного спутника также можно увидеть рассеянное скопление Плеяды. Оно походит на маленький ковш.

Напомним, первым эффект пепельной Луны разгадал итальянский ученый и живописец Леонардо да Винчи. Редкое лунное свечение назвали в его честь.