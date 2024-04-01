В Тюменском цирке провели открытую репетицию для подопечных фонда "Защитники Отечества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны СВО и семьи погибших защитников побывали на открытой репетиции в Тюменском цирке. Зрители смогли увидеть часть представления и задать вопросы дрессировщикам медведей, крокодилов и кошек-эквилибристок, а также пообщаться с другими цирковыми артистами.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

‍"Помимо оказания психологической помощи и мер соцподдержки, мы вовлекаем ветеранов СВО и семьи погибших защитников в культурную жизнь города, предлагаем интересный и разнообразный досуг, чтобы им было легче восстанавливаться", - пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" социальный координатор фонда "Защитники Отечества", который и организовал культпоход, Ирина Котелкина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, для работников фонда важно, чтобы подопечные всегда и во всем чувствовали их заботу и поддержку.

Заслуженный артист России, директор циркового коллектива "Тайна пирата" Александр Иванов рассказал, что артисты выступили с инициативой пригласить зрителей, а руководство Тюменского государственного цирка поддержало идею.

"В этом году у нас очень важное событие – Росгосцирку исполняется сто пять лет, кроме того, приближается Всемирный день цирка. Решили объединить эти даты и подарить нашим зрителям открытую репетицию", - подчеркнул артист.

Он отметил, что тюменский зритель очень теплый и пригласил горожан на последние перед отъездом представления, которые пройдут 13 и 14 апреля.

Зрительницу Татьяну пригласил на репетицию фонд "Защитники Отечества".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Очень рада, что нас не оставляют вниманием, приглашают на различные мероприятия. Это помогает не замыкаться в себе, не оставаться дома наедине со своими проблемами и мыслями", - подчеркнула Татьяна.

Девушка добавила, что не была в цирке 10 лет и этот поход для нее – приятный сюрприз.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина