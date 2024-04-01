По количеству посещений туристов Тюменская область заняла пятое место в РФ

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Тюменская область заняла пятое место в стране, опередив многие традиционно туристические регионы. За январь-февраль регион посетили около 300 тыс. туристов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"А ведь ещё семь лет назад Тюменская область мало у кого в стране ассоциировалась с туризмом. Прогресс, что называется, налицо", - подчеркнул он.

Причём, потенциал в этой сфере деятельности, по мнению заместителя губернатора, ещё не раскрыт до конца. Президент страны поставил задачу за ближайшие 10 лет нарастить долю внутреннего туризма до 5% ВВП России (сейчас она колеблется в районе 2-3%). И эта задача вполне выполнима, в том числе на примере развития туризма в Тюменской области.

"Один из последних проектов - туристический кластер вокруг "Жемчужины Сибири". По нашим расчётам он должен стать комплексом федерального масштаба на уровне лучших мировых стандартов. Уже совсем скоро состоится его презентация", - сообщил Андрей Пантелеев.





