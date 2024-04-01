Жители Тюменской области могут стать внештатными гидами

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Набор в команду внештатных гидов стартовал в Тобольском музее-заповеднике в апреле, перед началом нового туристического сезона. Он проходит в рамках проекта "Музейный гид", сообщает информационный центр правительства региона.

Будущие музейные экскурсоводы активно взаимодействуют с кураторами из числа опытных работников. Итог обучения — контрольная сдача экскурсии в присутствии музейной комиссии.

Присоединяйтесь к проекту можно по телефону: +7 (3456) 26-41-60.