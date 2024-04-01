Жители Тюменской области могут стать внештатными гидами
Общество, 18:54 12 апреля 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Набор в команду внештатных гидов стартовал в Тобольском музее-заповеднике в апреле, перед началом нового туристического сезона. Он проходит в рамках проекта "Музейный гид", сообщает информационный центр правительства региона.
Будущие музейные экскурсоводы активно взаимодействуют с кураторами из числа опытных работников. Итог обучения — контрольная сдача экскурсии в присутствии музейной комиссии.
Присоединяйтесь к проекту можно по телефону: +7 (3456) 26-41-60.