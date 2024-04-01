  • 12 апреля 202412.04.2024пятница
  • USD93,7196
    EUR100,6793
  • В Тюмени 13..15 С 8 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жители Тюменской области могут стать внештатными гидами

Общество, 18:54 12 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Набор в команду внештатных гидов стартовал в Тобольском музее-заповеднике в апреле, перед началом нового туристического сезона. Он проходит в рамках проекта "Музейный гид", сообщает информационный центр правительства региона.

Будущие музейные экскурсоводы активно взаимодействуют с кураторами из числа опытных работников. Итог обучения — контрольная сдача экскурсии в присутствии музейной комиссии.

Присоединяйтесь к проекту можно по телефону: +7 (3456) 26-41-60.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гиды , музей , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 12.04.20242,95 млн кв. м жилья ввели в УФО в первом квартале 2024 года
19:05 12.04.2024Остановку "Сквер Петра Потапова" в Тюмени перенесут на новое место
18:54 12.04.2024Жители Тюменской области могут стать внештатными гидами
18:46 12.04.2024Звание "Заслуженный деятель науки РФ" присвоили тюменскому эндокринологу