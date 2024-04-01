Тюменские футболисты сыграют с астраханским "Волгарем" 13 апреля

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Выездной матч проведут футболисты "Тюмени" с "Волгарем" из Астрахани в рамках первенства Мелбет-Первой лиги 13 апреля. Тюменская команда находится на шестой позиции в турнирной таблице.

Добавим, в продажу поступили билеты на следующий домашний матч, который пройдет 20 апреля с "Нефтехимиком" из Нижнекамска. Кроме того, скорректировано окончание первенства. Поединок со "СКА-Хабаровском" состоится 16 мая. Заключительная домашняя игра с "КАМАЗом" из Набережных Челнов пройдет 20 мая, сообщает "Вслух.ру".